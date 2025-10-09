В Германии настала «осень реформ»

Впервые за последние месяцы правящая в Германии коалиция под руководством Фридриха Мерца, которая приобрела репутацию одной из самых непопулярных и нестабильных в новейшей немецкой истории, продемонстрировала способность к достижению внутрикоалиционных соглашений. По итогам восьмичасовых переговоров партнеры в ночь на 9 октября согласовали ряд реформ — в частности, касающихся пособий и расчета пенсий. Несмотря на заметный прорыв, об успехе говорить рано: в ходе готовящихся преобразований в кабинете Мерца еще не раз могут возникнуть серьезные разногласия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ХСС и премьер Баварии Маркус Зёдер (крайний слева), канцлер Германии Фридрих Мерц (третий слева), министр труда и социальных дел Германии Бербель Бас и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль (крайний справа)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Действующая коалиция христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) с социал-демократами (СДПГ) быстро приобрела репутацию одной из самых непопулярных и нестабильных в новейшей немецкой истории. С этой точки зрения она обогнала даже печально известную тройную коалицию социал-демократа Олафа Шольца. Чем ближе была обещанная канцлером Фридрихом Мерцем «осень реформ», тем больше эксперты сомневались, что правящим партиям удастся найти общий язык. Эти опасения были небеспочвенны: за последние месяцы расхождения по ключевым вопросам не раз перерастали в публичные перепалки между канцлером и вице-канцлером Ларсом Клингбайлем, к которым подключались и другие члены кабинета.

Однако прогнозы не оправдались: по итогам восьмичасовых коалиционных переговоров ХДС/ХСС и СДПГ все же удалось договориться. Встреча, которая существенно вышла за рамки графика и закончилась в два часа ночи 9 октября, завершилась объявлением о пакете реформ. К журналистам вышли лидеры трех партий: сам Фридрих Мерц, глава ХСС и премьер Баварии Маркус Зёдер, а также сопредседатели социал-демократов Ларс Клингбайль и министр труда Бербель Бас. Первым делом они представили социальную реформу, и госпожа Бас признала, что ее обсуждение «выбило многих из колеи». Мерц, в свою очередь, отметил, что этот вопрос теперь «в прошлом».

Как выяснилось, партнеры договорились преобразовать гражданское пособие (Burgergeld), которое выплачивалось безработным, в базовое пособие для соискателей работы.

Теперь тем, кто рассчитывает на поддержку государства, придется проявить больше усердия для выхода на рынок труда. Пропуск первой встречи в центре занятости остается допустимым, но повторная неявка приведет к 30-процентному сокращению пособия. Третий пропуск полностью его обнуляет. Неявка в течение месяца приведет к отказу государства субсидировать расходы на жилье и отопление. Отказ устроиться на «приемлемую работу» также аннулирует выплаты. Комментируя нововведения, Бербель Бас отметила, что сами по себе санкции не принесут новых денег в бюджет (коалиции необходимо закрыть дефицит в €30 млрд), но трудоустройство безработных может оказать заметный эффект. Каждые 100 тыс. вышедших на работу получателей пособий позволят стране сэкономить около €1 млрд.

Еще одна крупная реформа — пенсионная. С 1 января 2026 года в стране будет введена так называемая активная пенсия. Немцы, продолжающие работать после достижения пенсионного возраста, будут освобождены от уплаты налогов с дохода до €2 тыс. в месяц. При этом льгота не распространяется на фермеров и представителей «свободных профессий». Ожидается, что таким образом правительство сможет частично ослабить дисбаланс между числом работающих граждан и пенсионеров на фоне старения населения.

Крупной статьей расходов станет транспортная инфраструктура: коалиция договорилась выделить €3 млрд на проекты в сфере железнодорожного и автомагистрального строительства. Эти средства планируется взять из спецфонда инфраструктуры и климатической нейтральности (SVIK), перераспределив средства, которые ранее планировалось потратить на иные цели. При этом нерешенным остался вопрос о запрете производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то есть на бензине и дизеле, с 2035 года. Фридрих Мерц признал, что здесь компромисса достичь не удалось. По его словам, партии решили сначала проконсультироваться с бизнесом (встреча с автопромом назначена на четверг) и дождаться оценки Евросоюза, выступающего за принятие запрета.

Так или иначе, эта пресс-конференция впервые за последние месяцы показала, что входящие в правящую коалицию партии способны на достижение соглашений, если действительно этого хотят. Однако этот успех лишь первая ступенька, на следующих правительство Мерца может еще не раз споткнуться.

Вероника Вишнякова