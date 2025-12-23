Главные новости за 23 декабря. Ростов-на-Дону и область

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли бюджет на 2026 год и на последующие два года. Доходы составляют 328,2 млрд руб., расходы — 355,1 млрд руб. Дефицит бюджета составляет 27 млрд руб.

В 2026 году администрация Таганрога планирует привлечь бюджетный кредит на погашение долговых обязательств по коммерческим займам на более 1,5 млрд руб. Привлечение данного бюджетного заема под 0,1% годовых позволит сократить расходы на обслуживание муниципального долга в 2026-2028 годах и снизить уровень долговой нагрузки.

Виктория Мамелко — бывшая судья пятого квалификационного класса Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, не смогла оспорить решение квалификационной коллегии судей (ККС) о ее досрочном увольнении. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оставила без удовлетворения ее жалобу на постановление ККС.

В Ростовской области Росздравнадзор заблокировал 10 интернет-ресурсов, которые незаконно реализовывали препараты для лечения диабета. Блокировка десяти площадок заняла около часа.

В 2024 году крупные и средние предприятия Ростовской области, включая коммерческие структуры и государственные учреждения, вложили 24,1 млн руб. в разработку и применение технологий искусственного интеллекта (ИИ). Затраты на внедрение искусственного интеллекта в расчете на одну организацию достигли 72,8 тыс. руб.

Доходная часть бюджета Ростова-на-Дону в 2026 году увеличится более чем на 3 млрд руб. от уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), что составит половину собственных доходов города.

Для решения проблемы дефицита электроэнергии индустриальные парки Ростовской области оснастят солнечными электростанциями. Они возьмут на себя функции газовых генераторов, которые раньше поддерживали заводы в периоды нехватки энергии.