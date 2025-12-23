На Дону заблокировали 10 сайтов с незаконной продажей препаратов от диабета

В Ростовской области Росздравнадзор заблокировал 10 интернет-ресурсов, которые незаконно реализовывали препараты для лечения диабета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что блокировка десяти площадок заняла около часа. Надзорный орган также отмечает, что нелегальные дорогостоящие медикаменты не гарантируют ни качество товара, ни соблюдение условий хранения.

Константин Соловьев