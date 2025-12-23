Экс-судья районного суда Ростова не смогла оспорить решение ККС об отставке

Виктория Мамелко — бывшая судья пятого квалификационного класса Ленинского районного суда Ростова, не смогла оспорить решение квалификационной коллегии судей (ККС) о ее досрочном увольнении. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оставила без удовлетворения ее жалобу на постановление ККС. Об этом сообщает пресс-служба коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С должности судьи госпожу Мамелко уволили в июле 2025 года, когда ККС выявила в действиях экс-судьи нарушения, которые были квалифицированы как дисциплинарный проступок.

По данным источника «Ъ-Ростов», речь шла о драке судьи с сотрудниками правоохранительных органов, которые проводили оперативные мероприятия в отношении ее брата, экс-замминистра транспорта Ростовской области Дмитрия Мамелко.

Это уже вторая попытка Виктории Мамелко оспорить решение коллегии. В первый раз она обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей России в октябре 2025 года. Но ВККС ответила отказом.

Наталья Белоштейн