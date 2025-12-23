Таганрог возьмет в кредит 1,5 млрд рублей на погашение долгов

В 2026 году администрация Таганрога планирует привлечь бюджетный кредит на погашение долговых обязательств по коммерческим займам на более 1,5 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Привлечение данного бюджетного кредита под 0,1% годовых позволит значительно сократить расходы на обслуживание муниципального долга в 2026-2028 годах и снизить уровень долговой нагрузки»,— отметила госпожа Камбулова.

Освободившиеся средства будут направлены на реализацию социальных проектов и развитие инфраструктуры Таганрога. К тому же это позволит избежать новых коммерческих займов и укрепит финансовую стабильность муниципалитета, добавила глава города.

Наталья Белоштейн