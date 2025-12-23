Индустриальные парки Ростовской области получат солнечные электростанции

Для решения проблемы дефицита электроэнергии индустриальные парки Ростовской области оснастят солнечными электростанциями. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные директора «Агентства инвестиционного развития» Ростовской области Игоря Буракова.

Фото: Роман Данилкин

По информации господина Буракова, компания «Энтесус» запускает проекты по солнечной генерации, что даст предприятиям возможность получать электроэнергию по более низкой цене по сравнению с общественными сетями и поможет справиться с нехваткой мощностей.

Солнечные электростанции возьмут на себя функции газовых генераторов, которые раньше поддерживали заводы в периоды нехватки энергии. При этом они не нуждаются в подводе газа или других инженерных коммуникаций.

По мнению директора агентства, крупные компании, использующие собственные солнечные установки, будут добровольно сокращать потребление энергии из общей сети. Это укрепит устойчивость энергосистемы региона.

Он добавил, что губернатор Юрий Слюсарь провел встречу с министром энергетики РФ, на которой были обсуждены планы по развитию солнечной энергетики на ближайшие 5-10 лет.

Наталья Белоштейн