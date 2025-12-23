В Ростовской области принят бюджет с дефицитом в 27 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли бюджет на 2026 год и на последующие два года. Доходы составляют 328,2 млрд руб., расходы — 355,1 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дефицит бюджета составляет 27 млрд руб.

«Дефицит бюджета будет покрываться за счет ответственного управления и федеральной поддержки. Об этом мы детально говорили с главами муниципалитетов — задачи они получили, работа идет», — отметил губернатор.

Приоритетными направлениями бюджета стали социальная сфера — 67% всех расходов, а именно 237,6 млрд руб., будут направлены на поддержку семей, здравоохранение, образование и культуру. Объем социальной поддержки вырастет на 22%. Второе направление — выполнение программ для многодетных семей, участников СВО, ветеранов и пожилых людей.

Еще одним направлением бюджета станет развитие инфраструктуры. Расходы на ЖКХ увеличены на 15%, на дорожное хозяйство — на 7%.

Наталья Белоштейн