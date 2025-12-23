Доходы Ростова от НДФЛ вырастут на 3 млрд рублей в 2026 году

Доходная часть бюджета Ростова-на-Дону в 2026 году увеличится более чем на 3 млрд руб. от уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), что составит половину собственных доходов города. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные председателя городской думы столицы региона Лидии Новосельцевой.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С 1 января все муниципалитеты Дона получили дополнительно 5% поступлений в свои бюджеты от этого налога и наш город — не исключение. Общий прогноз налоговых доходов — 30,4 млрд руб. и это почти на 4 млрд больше, чем в нынешнем году», — добавила председатель гордумы.

Новосельцева отметила, что при составлении трехлетнего бюджета отдельное внимание уделяется параметрам следующего года. На 2026 год, согласно плану, доходы составят 58,8 млрд руб., а расходы — 58,7 млрд руб.

Наталья Белоштейн