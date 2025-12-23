Компании Дона на развитие ИИ направили более 24 млн рублей

В 2024 году крупные и средние предприятия Ростовской области, включая коммерческие структуры и государственные учреждения, вложили 24,1 млн руб. в разработку и применение технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Затраты на внедрение искусственного интеллекта в расчете на одну организацию достигли 72,8 тыс. руб.

По объемам вложений в технологии ИИ лидирует Москва — 69,86 млрд руб. (77,4% общероссийского объема). Санкт-Петербург — 8,2 млрд руб. (9%), Московская область — 2,8 млрд руб. (3,1%).

На внедрение искусственного интеллекта и его использование в расчете на одну организацию самые высокие расходы отмечены в Москве — 43,2 млн руб., Санкт-Петербурге — 15,7 млн руб. и Тюменской области — 4,6 млн руб.

В целом по России в 2024 году на технологии ИИ было потрачено 90,3 млрд руб. Почти 90% этих затрат пришлись на пять ключевых отраслей. Лидером по расходам стал финансово-страховой сектор, где было вложено 62,9%, или 56,8 млрд руб.

В исследование отмечается, что значительные суммы были направлены в сферы информации и связи (12,6%, или 11,4 млрд руб.), государственного управления и социальной защиты (6,7%, или 6 млрд руб.), обрабатывающей промышленности (4,6%, или 4,1 млрд руб.) и образования (3,1%, или 2,8 мдрд руб.). Оставшиеся 10,2% затрат были распределены между другими отраслями.

Наталья Белоштейн