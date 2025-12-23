Главные новости за 23 декабря. Сочи

В ночь с 31 декабря на 1 января ряд автобусных маршрутов будет работать в продленном режиме — до 23:00–00:00 часов. В рождественскую ночь с 6 на 7 января, в связи с проведением праздничных богослужений во всех районах города, отдельные маршруты будут курсировать до 03:00.

В Сочи завершается подготовка нестационарных торговых объектов, которые традиционно размещаются в период новогодних и рождественских праздников во всех районах города. Всего определено 34 места для торговли новогодними деревьями.

Сотрудники полиции Сочи задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля, принадлежавшего его бывшей супруге. Инцидент произошел в микрорайоне Мамайка, где иномарка была припаркована возле частного домовладения.

Семья 17-летнего подростка, ставшего фигурантом дела об убийстве матери и покушении на брата, относила себя к экстремистской организации «Граждане СССР». Члены семьи отрицали действующие государственные и правовые устои.

Стоимость курортной недвижимости в Сочи в 2026 году может вырасти как минимум на 10–15%. Ценовую динамику будут поддерживать устойчивый потребительский спрос, ограниченное предложение новых проектов и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики.

На федеральной территории Сириус реализуется проект второй очереди Президентского лицея «Сириус», который станет одним из наиболее масштабных образовательных комплексов в России. Проект осуществляет Образовательный фонд «Талант и успех», а новый кластер разместится в непосредственной близости от Научно-технологического университета «Сириус».

Темрюкский районный суд огласил приговор в отношении организатора автобусных перевозок по маршрутам Москва—Сочи и Москва—Ялта после дачи взятки инспектору Ространснадзора. За 450 тыс. руб. он рассчитывал избежать привлечения к ответственности, добиться возврата транспортного средства, а также обеспечить беспрепятственный проезд автобусов по своим маршрутам.