Сочинец стал фигурантом дела о поджоге Porsche экс-жены

Сотрудники полиции Сочи задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля, принадлежавшего его бывшей супруге. Инцидент произошел в микрорайоне Мамайка, где иномарка была припаркована возле частного домовладения, сообщает пресс-служба УВД по курорту в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным правоохранительных органов, мужчина не смог смириться с приобретением экс-супругой дорогостоящего автомобиля Porsche после развода. В ночное время нарушитель умышленно повредил транспортное средство, предварительно облив его отработанным моторным маслом и использовав пиротехнические средства для поджога. В результате возгорания автомобиль получил серьезные повреждения.

Размер причиненного материального ущерба, по предварительной оценке, составил около 3 млн руб. Подозреваемый рассчитывал избежать ответственности, полагая, что его действия не были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Однако сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали в кратчайшие сроки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В соответствии с законодательством, за совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик