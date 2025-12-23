В новогоднюю и рождественскую ночи в Сочи продлят работу транспорта

В Сочи состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам обеспечения транспортной безопасности и устойчивой работы пассажирских перевозок в период новогодних и рождественских каникул. В обсуждении приняли участие представители департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города, а также сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Участники совещания рассмотрели вопросы соблюдения водителями правил дорожного движения, предотвращения аварийных ситуаций, а также выполнения нормативных требований к техническому и санитарному состоянию автобусов, выходящих на линию. Отдельное внимание было уделено внешнему виду водителей, которые должны быть обеспечены форменной одеждой, и готовности автобусных парков к работе в условиях повышенной нагрузки.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина регулярность и бесперебойность движения общественного транспорта в праздничный период взяты на усиленный контроль. Как отметил заместитель главы города Вячеслав Бауэр, особое внимание будет сосредоточено на маршрутах горного кластера, где в период каникул традиционно фиксируется высокий пассажиропоток. Для повышения транспортной доступности увеличено количество автобусов и электропоездов, связывающих Краснополянский поселковый округ с центральной частью курорта. Контроль за ситуацией будут осуществлять сотрудники городского оперативного штаба и мониторинговые группы совместно с ГИБДД.

В ночь с 31 декабря на 1 января ряд автобусных маршрутов будет работать в продленном режиме — до 23:00–00:00 часов. В рождественскую ночь с 6 на 7 января, в связи с проведением праздничных богослужений во всех районах города, отдельные маршруты будут курсировать до 03:00.

Кроме того, с 1 декабря на городских линиях работают брендированные новогодние автобусы, а с 29 декабря на маршрутах № 105Э и 2М стартует традиционная зимняя акция «Автобус желаний».

На 1 и 2 января, ввиду ожидаемого снижения пассажиропотока, на городских и пригородных маршрутах, за исключением направлений горного кластера, будет действовать расписание выходного и праздничного дня. Актуальное движение транспорта доступно в режиме реального времени на сайте профильного департамента и в мобильном приложении «Транспорт Сочи».

Мария Удовик