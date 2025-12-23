В Сочи утвердили 34 площадки для размещения елочных базаров

В Сочи завершается подготовка нестационарных торговых объектов, которые традиционно размещаются в период новогодних и рождественских праздников во всех районах города. В рамках этой работы утверждены площадки для организации елочных базаров, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Всего определено 34 места для торговли новогодними деревьями. Пять площадок предусмотрено в Лазаревском районе и столько же в Адлерском, по 12 елочных базаров разместят в Центральном и Хостинском районах курорта. На текущий момент заявления на организацию торговли подали 14 предпринимателей.

В администрации города отмечают, что продавцы обязаны иметь сертификаты качества и полный комплект товарно-сопроводительных документов. Торговые площадки должны быть оборудованы освещением, мерной линейкой, а также информацией о режиме работы. Помимо елей, на базарах предусмотрена продажа новогодних украшений.

Параллельно в центре курорта продолжает работу муниципальная новогодняя ярмарка. На ней жители и гости Сочи могут приобрести продукцию местных производителей, праздничные сувениры, элементы декора для дома, кондитерские изделия и товары ручной работы. Ярмарка на площади Флага открыта с 1 декабря по 31 января ежедневно с 10:00 до 22:00, посетителям также предлагаются горячие напитки и выпечка.

Муниципальные продуктовые ярмарки в Дагомысе, Лазаревском, Блиново, Мацесте и Завокзальном микрорайоне перешли на предпраздничный график. С 25 по 28 декабря они работают в обычном режиме, 29 декабря объявлен выходным днем. 30 и 31 декабря торговые площадки вновь откроются, чтобы обеспечить жителей свежими продуктами к праздничному столу. После новогодних каникул работа ярмарок возобновится с 8 января.

Мария Удовик