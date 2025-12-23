Курортная недвижимость Сочи может подорожать на 10–15% в 2026 году

Стоимость курортной недвижимости в Сочи в 2026 году может вырасти как минимум на 10–15%. Такой прогноз приводят аналитики консалтинговой компании Macon, отмечая, что ценовую динамику будут поддерживать устойчивый потребительский спрос, ограниченное предложение новых проектов и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики.

По итогам 2025 года, по оценкам компании, средние цены на курортную недвижимость на черноморском побережье увеличились на 10–12%. В Сочи рост был более сдержанным на фоне высокой базы предыдущих лет, тогда как в ряде других курортных городов динамика оказалась значительно выше. Аналитики связывают это с выходом на рынок новых проектов более высокого ценового сегмента — в первую очередь объектов уровня 4–5 звезд, а также с развитием сопутствующей инфраструктуры.

При этом часть покупателей, ориентированных на курортную недвижимость, в 2025 году перераспределила спрос в пользу альтернативных локаций с более низким входным бюджетом. Тем не менее Сочи сохраняет статус одного из ключевых и наиболее устойчивых рынков курортного жилья, где спрос поддерживается со стороны как частных инвесторов, так и покупателей, рассматривающих объекты для личного использования.

В более долгосрочной перспективе рынок курортной недвижимости демонстрирует выраженный рост. За последние три года цены на такие объекты увеличились более чем втрое, опередив темпы подорожания городского жилья. Дополнительным фактором поддержки спроса аналитики называют постепенное улучшение транспортной доступности юга России, что способно стимулировать туристический поток и, как следствие, интерес к покупке недвижимости в курортных зонах.

Как отмечает генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько, ключевое влияние на рынок в 2026 году будут оказывать макроэкономические условия. По его словам, снижение ключевой ставки и удешевление ипотечных программ могут вернуть интерес инвесторов к недвижимости на фоне ухудшения привлекательности банковских депозитов. Ограниченное предложение новых проектов в Сочи, в свою очередь, будет формировать предпосылки для дальнейшего роста стоимости квадратного метра.

Мария Удовик