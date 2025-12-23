Семья подозреваемого в убийстве матери в Сочи относила себя к «Гражданам СССР»

Правоохранительные органы сообщили новые обстоятельства расследования уголовного дела, возбужденного после трагических событий в Сочи. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона, семья 17-летнего подростка, ставшего фигурантом дела, относила себя к экстремистской организации «Граждане СССР», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

По данным собеседника агентства, члены семьи отрицали действующие государственные и правовые устои. В прокуратуре подтвердили, что ход расследования находится на особом контроле надзорных органов.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Сочи было возбуждено уголовное дело по фактам убийства и покушения на убийство малолетнего. Следственные действия проводит следственный отдел СКР по Адлерскому району города. Подросток, фигурирующий в материалах дела, ранее на профилактических учетах не состоял.

В прокуратуре Краснодарского края также заявили о намерении дать правовую оценку действиям учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

«Ъ-Сочи» писал, что Лазаревский районный суд Сочи приговорил Юлию и Ярослава Рыбиных к лишению свободы за участие в экстремистской организации, пропагандирующей восстановление СССР и непризнание российской государственности. Юлия Рыбина получила пять лет колонии общего режима, а Ярослав Рыбин — три года, с запретом на участие в общественных объединениях на три года.

Мария Удовик