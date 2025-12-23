В Сириусе создадут один из крупнейших учебных комплексов страны

На федеральной территории Сириус реализуется проект второй очереди Президентского лицея «Сириус», который станет одним из наиболее масштабных образовательных комплексов в России. Проект осуществляет Образовательный фонд «Талант и успех», а новый кластер разместится в непосредственной близости от Научно-технологического университета «Сириус». На площадке будущего строительства состоялась церемония поднятия флагов с участием председателя Совета федеральной территории Сириус и руководителя фонда Елены Шмелевой, сообщает глава федеральной территории Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

Концепция комплекса основана на традициях отечественной педагогики с учетом практик Образовательного центра «Сириус» и Президентского лицея. Проект предполагает интеграцию общего и дополнительного образования и формирование единой образовательной среды, ориентированной на непрерывное развитие обучающихся.

Новый комплекс объединит несколько функциональных пространств, включая открытую парковую территорию, доступную для жителей и гостей Сириуса, а также образовательные и спортивные объекты. В составе проекта предусмотрено строительство детского сада на 240 мест с профильными мастерскими, спортивным и универсальным залами. Общая площадь дошкольного корпуса превысит 13,9 тыс. кв. м.

Школьный блок рассчитан на 1,2 тыс. учащихся и будет организован с системой внутренних дворов для разных возрастных групп. В его структуру войдут корпуса начальной, средней и старшей школы, связанные с научным кластером и лабораторной инфраструктурой, а также обеденные зоны, актовая аудитория на 250 человек и административные помещения. Площадь школьного корпуса составит более 37,2 тыс. кв. м.

Отдельный корпус дополнительного образования объединит технологический кластер, конгресс-центр, театральные студии и спортивную инфраструктуру, включая залы и бассейн. Его площадь превысит 34,4 тыс. кв. м. Архитектурные решения комплекса будут интегрированы в природный ландшафт и водно-климатический парк федеральной территории.

Президентский лицей «Сириус» является частью единой научно-образовательной системы территории, в которую также входят Университет «Сириус» и ИНТЦ «Сириус». Их взаимодействие выстроено как непрерывная образовательная траектория — от школьного обучения до профессиональной и научной реализации.

