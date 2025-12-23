В Темрюке осудили организатора нелегальных перевозок Москва—Сочи и Ялта

Темрюкский районный суд огласил приговор в отношении организатора автобусных перевозок по маршрутам Москва—Сочи и Москва—Ялта. Как сообщили 23 декабря в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, фигурант признан виновным в даче взятки в крупном размере.

Судом установлено, что летом 2025 года злоумышленник осуществлял организацию туристических поездок без лицензии на пассажирские перевозки. 21 августа автобус, следовавший по маршруту Москва—Ялта, был остановлен при въезде на Крымский мост из-за выявленных нарушений законодательства.

Осознавая противоправный характер своих действий, организатор предложил инспектору Ространснадзора денежное вознаграждение в размере 450 тыс. руб. Взамен он рассчитывал избежать привлечения к ответственности, добиться возврата транспортного средства, а также обеспечить беспрепятственный проезд автобусов по маршрутам Москва—Ялта и Москва—Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура курорта поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города и его сообщника. Центральный районный суд Сочи вынес приговор двум фигурантам, признав их виновными в коррупционных и мошеннических преступлениях.

Мария Удовик