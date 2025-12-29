Что-то будет

Обозреватель “Ъ” Александр Черных

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2025 году в общественных настроениях произошел заметный сдвиг. С начала военной операции страна находилась в ситуации неопределенности и жила по принципу «здесь и сейчас», в центре внимания были насущные проблемы. Но в 2025 году появилось ощущение грядущей нормализации. Все чаще обсуждались мирные, напрямую не связанные с СВО темы — как задел на дальнейшее развитие России. Похоже, что военный этап закончится в обозримом будущем, а значит, пришло время об этом будущем подумать.

И если приглядеться к главным темам года, то можно наметить контуры послевоенного обустройства.

Самая важная общественная тема — демография. Именно она весь год обсуждалась на заседаниях правительства, в Думе, на круглых столах и конференциях. Государство недовольно количеством граждан: нужно больше россиян. Четкой стратегии пока нет, поэтому проблему часто пытаются решить имитацией бурной деятельности: самая популярная мера — ограничение возможности сделать аборт. Регионы принимают законы о запрете склонения к прерыванию беременности, а частные клиники в подозрительно едином порыве убирают аборты из списка услуг. Тренд понятен, но одними запретами рождаемость не поднять, нужна и поддержка. В регионах возникла было мода на единоразовые выплаты беременным студенткам; кое-где договорились и до школьниц, после чего этот парад громких демографических инициатив пришлось приглушить. Поддержка должна быть реальной, системной и всем понятной. Разработка такого механизма будет одним из главных вызовов для страны после завершения СВО. Если не самым главным.

Смежная тема — вопрос миграции. Власть явно охладела к идее увеличить количество россиян за счет раздачи паспортов гражданам постсоветских стран. Как показала практика, многие из них не хотят интегрироваться, а еще не горят желанием служить в армии своей новой родины. Теперь мигрантов хотят использовать вахтовым методом: приехал, поработал и уехал, никаких жен и детей привозить не надо. В рамках этой концепции в российских городах все чаще появляются граждане пока экзотических дружественных стран — африканцы, индусы, даже северокорейцы; анонсируют уже чуть ли не афганцев. Показательны и новые требования к обучению детей иностранцев в школах: докажи легальность пребывания и сдай экзамен по русскому языку. Не получилось — иди гуляй, в классе тебе делать нечего.

Здесь тоже есть что обсудить. Часть иностранцев неизбежно станут нелегалами со всеми вытекающими последствиями в виде криминала и религиозного фанатизма. Готовы ли МВД, спецслужбы и граждане к африканским ОПГ и афганским джамаатам? Да и громкая инициатива со школами вызывает вопросы. В 2025 году более 20 тыс. детей иностранцев не были допущены до учебы как не сдавшие экзамен по русскому языку.

Хочется спросить: и где они теперь? Кто их учит, если не государство? А главное — чему их учат?

Образование — третья важнейшая тема будущего. Власть намерена сделать колледжи более востребованными, чем вузы. Причина простая: для разгона реального сектора экономики нужны рабочие и инженеры, а не пресловутые юристы и экономисты. А еще надо остановить внутреннюю утечку мозгов: те, кто уезжает учиться в столичный вуз, редко возвращаются в родной регион (ту же задачу призван решить закон о наставничестве, когда выпускникам медвузов придется несколько лет отработать в системе государственной медпомощи в регионах). Поэтому школьников убеждают: в колледжах полно бесплатных мест, там практика на производстве, практически гарантированное трудоустройство… И для поступления нужно сдать лишь два ОГЭ — пока только в ряде регионов, но их явно будет больше.

А вот попасть в вузы становится все сложнее. Один только высокий балл ЕГЭ уже не гарантирует зачисления: значительное количество бюджетных мест занимают «олимпиадники», а еще льготники, среди которых много детей участников СВО. Более того, в 2025 году правительство дало себе право регулировать количество платных мест в вузах, и если их станет заметно меньше, то цены так же заметно вырастут. Судя по всему, государство намерено сделать высшее образование действительно элитным: для тех, кто доказал выдающиеся способности в ходе многочисленных этапов олимпиад; для тех, чьи родители готовы отдать жизнь за страну; наконец, для тех, у кого действительно очень много денег.

Итак — демография, миграция, образование. Триада в чем-то поважнее ядерной. И работа над ней будет главной задачей новой послевоенной России.

Александр Черных, обозреватель “Ъ”