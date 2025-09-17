Отказ от абортов проверят на здравый смысл

В Госдуме обратились к Минздраву с просьбой разъяснить «допустимость» применяемых в регионах мер по ограничению абортов. Парламентарии озабочены действиями властей в ситуациях, когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям, подчеркивая, что такие действия не должны противоречить «здравому смыслу». В ответ на запрос “Ъ” Минздрав подтвердил, что в случаях, связанных с жизненными показаниями, «медицинские вмешательства» проводятся «незамедлительно».

Первый зампред комитет Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») сообщила в среду, 17 сентября, что направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить «допустимость» мер по борьбе с абортами, которые практикуются в ряде регионов. Депутат сообщила, что в ее адрес поступают «многочисленные» обращения граждан.

«Это не вопрос профилактики и личных убеждений, страхов,— заявила госпожа Горячева.— Женщина должна иметь гарантированный доступ к медицинской помощи по показаниям. Это вопрос здравого смысла, профессиональной ответственности врачей и доверия всей системе здравоохранения».

По действующим правилам аборт по медицинским показаниям проводится в случаях, когда беременность представляет угрозу жизни или здоровью женщины, либо при выявлении тяжелых патологий у плода. Противопоказаниями к вынашиванию беременности могут быть также тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, необходимость проведения терапии при онкологии, острые инфекционные болезни. Решение о прерывании женщина принимает самостоятельно на основании рекомендаций врачей. Также существуют социальные показания для аборта (например, изнасилование). По медицинским и социальным показаниям прервать беременность можно до 22 недель, а по желанию женщины — до 12 недель.

В конце 2024 года президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что губернаторы должны «засыпать и просыпаться, думая о вопросе демографии». С тех пор регионы приняли множество разнообразных инициатив по сдерживанию числа абортов.

Самый распространенный метод — это «неделя тишины»: обязательный период ожидания между обращением женщины (для проведения аборта) и самой процедурой.

При поддержке регионов или РПЦ создаются кризисные центры, где женщинам предоставляют психологическую, юридическую и иногда материальную помощь. Вводятся ограничительные меры для медучреждений и врачей: штрафы за склонение к аборту или, напротив, материальное поощрение в случае, если женщина передумала прерывать беременность. В ряде регионов практикуется добровольный отказ частных клиник от лицензии на аборты. На какие конкретно меры жалуются обращающиеся к Ксении Горячевой граждане, неизвестно.

В Минздраве вчера отреагировали на ее обращение. По медицинским показаниям (особенно когда речь идет о помощи по жизненным показаниям) необходимые медицинские вмешательства проводятся «незамедлительно», заявила “Ъ” главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства Наталия Долгушина. При этом она подчеркнула эффективность региональных усилий по снижению числа абортов. «Высокоэффективной» мерой госпожа Долгушина называет, в частности, программу мотивационного анкетирования для женщин, разработанную Минздравом совместно с Агентством стратегических инициатив. На основе анонимно заполненной анкеты с использованием QR-кода выявляются причины, которые привели к ситуации, когда женщина хочет сделать аборт. Опрошенные таким образом пациентки получают информацию о мерах поддержки.

Сейчас, по данным Минздрава, получено и проанализировано более 350 тыс. анкет. Кроме того, более 16 тыс. врачей прошли обучение специальному доабортному консультированию. Благодаря проведенной работе, подчеркнула Наталия Долгушина, число абортов в РФ снижается из года в год. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее приводила данные, согласно которым доля россиянок, которые первоначально планировали прервать беременность, но решили оставить ребенка, увеличилась в 2024 году до 25%. Сохранено, по ее словам, порядка 42 тыс. беременностей.

Наталья Костарнова