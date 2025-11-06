И целого ЕГЭ мало

Существующая система зачисления победителей школьных олимпиад в вузы не нуждается в кардинальных реформах — так “Ъ” заявили представители ведущих университетов страны. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявлял о проблеме концентрации олимпиадников в столичных учебных заведениях. Руководители вузов считают, что им не хватает возможности самостоятельно перераспределять бюджетные места между специальностями.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Победители школьных олимпиад, как правило, недолго думают, в какой вуз поступать

Реформу системы поступления в вуз для победителей и призеров школьных олимпиад чиновники, отвечающие за сферу образования, и представители университетов обсуждают уже давно, но в прошлом месяце дискуссия активизировалась. Ректор МГУ Виктор Садовничий (см. “Ъ” от 15 октября) заявил о проблеме неравномерного распределения олимпиадников между вузами и их концентрации в столичных университетах. На отдельных направлениях, объяснял он, победители олимпиад занимают большую часть бюджетных мест, не оставляя возможности поступить абитуриентам по общему конкурсу, даже если они набрали максимальные баллы по ЕГЭ. Иногда мест не хватает и самим олимпиадникам. Виктор Садовничий предлагает ограничить право абитуриентов поступать без вступительных испытаний (БВИ) на направления, где олимпиадников более 50%. В конце октября на круглом столе в Госдуме депутат Александр Мажуга (ЕР) заявил, что в 2025 году 55% олимпиадников поступили в десять вузов: НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ, Финансовый университет при правительстве, МГТУ, МГУ, РАНХиГС, МИФИ, Санкт-Петербургский госуниверситет промышленных технологий и дизайна и РУДН.

“Ъ” узнал у этих вузов, устраивает ли их сложившаяся ситуация. Представители университетов считают, что существующая система зачисления БВИ в принципиальных изменениях не нуждается, но возможна ее точечная донастройка.

Зампредседателя приемной комиссии ИТМО Кирилл Александров рассказал “Ъ”, что олимпиадники в этом году суммарно заняли 47,5% бюджетных мест в университете. «Я бы не назвал это проблемой. Скорее это показатель качества и репутации университета»,— считает господин Александров. Введение лимитов приведет к тому, что «проиграют все», уверен он: у вузов не будет мотивации повышать качество образования, у талантливых абитуриентов — возможности поступить туда, где они смогут реализовать свой потенциал.

Проректор РАНХиГС Владимир Колодкин напоминает, что олимпиадники повышают средний балл ЕГЭ вуза (поскольку каждый предмет считается за 100 баллов), этот показатель учитывается во всех рейтингах университетов по качеству приема и является самым весомым при выделении вузам бюджетных мест. Таким образом, университеты заинтересованы в приеме большого числа олимпиадников. В 2025 году в РАНХиГС победители и призеры олимпиад заняли 44% бюджетных мест. Вузы при необходимости уже сегодня могут сократить число поступающих БВИ или решить, результаты каких олимпиад учитывать, отмечает господин Колодкин. Он полагает, что вузам не хватает механизма «прогнозируемой настройки доли олимпиадников по отдельным конкурсам», поэтому Минобрнауки могло бы дать им право самостоятельно устанавливать квоту приема поступающих БВИ.

«У школьников с высокими баллами ЕГЭ мы фиксируем высокий уровень подготовки в целом по предмету, системные знания, хорошее владение материалом. Олимпиадники же хороши в решении нестандартных задач, умении концентрироваться в моменте, владении материалом, выходящим за рамки школьной программы,— комментируют в МФТИ.— Мы стараемся принимать на первый курс в равной пропорции и тех, и других студентов». Чтобы избежать ситуации, когда в вуз приходят только победители конкурсов, университеты анализируют успеваемость зачисленных БВИ, после чего настраивают список олимпиад, дающих льготы при поступлении, объясняют в МФТИ. В следующую кампанию вуз, к примеру, намерен сократить с 50 до 35 количество перечневых олимпиад, дающих право поступать без испытаний.

В МГТУ имени Баумана в 2025 году победители и призеры олимпиад заняли 11% бюджетных мест. «Эти ребята интересны университетам, поскольку чаще всего имеют нестандартное мышление и творчески смотрят на задачи. Это позволяет в перспективе готовить кадры, которые с большим интересом смотрят в сторону науки, хотят работать в НИИ и научно-образовательных центрах»,— говорят в приемной комиссии вуза.

«Победители и призеры олимпиад создают уникальную интеллектуальную атмосферу, заряжают сокурсников и даже профессуру, поднимая общий уровень университета»,— уверен ректор МИФИ Владимир Шевченко. Решать ситуацию с нехваткой мест для олимпиадников и высокобалльников по ЕГЭ он предлагает через расширение полномочий вузов: «Если на направлении "ядерная физика" наблюдается ажиотаж среди победителей олимпиад, а на каком-то смежном направлении есть резерв, почему бы не дать нам возможность оперативно усилить первое за счет второго, не теряя при этом студентов?»

В Минобрнауки окончательного решения вопроса пока не видят.

Выступая 26 октября в Госдуме, замминистра Дмитрий Афанасьев предложил, в частности, учитывать только результаты Всероссийской олимпиады школьников или уменьшить количество перечневых олимпиад. Самым разумным, по его мнению, является ограничение свободы вузов в выборе соответствия олимпиад перечню специальностей. В качестве примера такого «несоответствия» он привел ситуацию, когда преференции при поступлении в медвуз дает диплом олимпиады по русскому языку.

Полина Ячменникова