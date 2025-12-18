Колледжи ждут прибавления

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о продлении эксперимента по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы до 2029 года. Число регионов—участников пилота также расширили: сдать два, а не четыре обязательных экзамена смогут девятиклассники, не планирующие продолжать обучение в старшей школе, в 12 регионах. Правительство должно отслеживать трудоустройство новых выпускников, считают в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета по просвещению Ирина Белых

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета по просвещению Ирина Белых

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2026 году девятиклассникам двенадцати регионов достаточно будет сдать два ОГЭ (по русскому языку и математике) для поступления в колледж. К Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области (где такая опция у школьников появилась в 2025 году) прибавятся ХМАО — Югра, Татарстан, Камчатка, Мурманская, Смоленская, Тюменская, Тверская, Ростовская и Московская области. Соответствующий закон приняла Госдума в четверг, 18 декабря.

Пилот по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы стартовал весной 2025 года, распространялся только на три региона и должен был завершиться в декабре.

Результаты пилота были признаны Минпросвещения успешными: на 40% сократилось количество не сдавших ОГЭ с первого раза, число бюджетных мест в СПО в регионах-участниках выросло на треть.

Всего же два экзамена решили сдать 26% школьников, имевших такую возможность. В итоге министерство предложило продлить эксперимент до 2029 года и расширить число его участников.

Весной 2025 года, когда эксперимент только обсуждался, его предлагалось проводить как раз в двенадцати регионах — это было зафиксировано в одной из версий законопроекта. Но Минпросвещения заявило, что в большинстве этих субъектов «показатель качества образования недостаточен» для проведения пилота, и в итоге в нем осталось лишь три участника. Финальный, утвержденный 18 декабря список отличается от того, что предлагался весной. В пилот так и не попали Северная Осетия, Краснодарский край, Кемеровская, Саратовская и Нижегородская области и ЯНАО.

Участники эксперимента вправе устанавливать особые требования для поступления в десятый класс (например, средний балл аттестата или ОГЭ выше выбранных значений), но при этом должны гарантировать бюджетные места в колледжах для всех, кто сдал два экзамена. Депутаты от КПРФ Олег Смолин и Алексей Куринный предложили лишить регионы права устанавливать «проходные баллы» в десятый класс. Парламентарии предложили принимать туда всех, кто сдал четыре ОГЭ на «удовлетворительно» (то есть преодолел минимальный порог баллов). Господин Куринный, выступая 18 декабря в Госдуме, пояснил, что в нынешней формулировке закон может «ограничивать право на получение образования». Депутат признал, что участники пилота еще не устанавливали «заградительных барьеров» для поступления в десятый класс, но такая возможность сохраняется, и не исключено, что субъекты федерации ею воспользуются. Думский комитет по просвещению отклонил его идею.

Остальные депутаты в своих выступлениях эксперимент только хвалили.

Андрей Кузнецов (СРЗП) отметил, что расширение участников пойдет на пользу пилоту, так как поможет отследить, как именно регионы с разным уровнем финансирования и количеством колледжей и детей будут вводить у себя новые меры.

Он считает, что сейчас рано говорить об итогах эксперимента. Сделать это можно будет, лишь когда поступавшие по новым правилам будут трудоустроены. Глава комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР) сказала, что после принятия закона Госдума рекомендует правительству осуществлять дополнительный мониторинг трудоустройства таких выпускников.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко (ЕР; возглавляет думскую рабочую группу по вопросам среднего профобразования) добавила, что в рамках парламентского контроля отслеживала отношение к эксперименту в первых регионах-участниках: там «родители говорят нам спасибо за принятый закон». «Ребенок получает востребованную специальность и учится бесплатно,— заявила она.— А регионы получают гибкий инструмент готовить востребованные кадры для своей экономики». «Наша основная задача — повысить престиж среднего профобразования и дать возможность выпускникам как девятых, так и одиннадцатых классов получать рабочую профессию»,— подвел итог дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР). Он отметил, что для этого депутаты совместно с Минпросвещения намерены отслеживать итоги реализации эксперимента и других инициатив, связанных со средним профобразованием.

Новые девять регионов, вошедших в эксперимент, должны будут разработать нормативно-правовую базу для реализации закона к 1 марта 2026 года.

Полина Ячменникова