Работа в России в составе организованной группы

В 2027 году правительство может запустить в РФ пилотный проект для целевого набора мигрантов. Необходимую для эксперимента подготовку МВД и другие профильные ведомства должны закончить в 2026 году. Проблема оргнабора в том, что, даже если такой способ завоза мигрантов оправдает себя для крупных предприятий, он вряд ли подойдет малым и средним и бизнес любого размера потеряет в гибкости, попав в зависимость от точности ведомственных прогнозов спроса на рабочую силу.

С 2027 года МВД и ряд профильных ведомств могут запустить в РФ эксперимент по целевому набору иностранных работников — в 2026 году ведомства должны подготовить для него нормативные документы и инфраструктуру, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы (есть у “Ъ”), документ находится на согласовании.

Правительство, напомним, приняло концепцию в середине октября и до конца года должно утвердить план конкретных мероприятий по ее реализации.

Концепция описывает основные цели и задачи РФ в сфере миграционной политики и, в отличие от предшествующей версии документа, делает акцент на «естественном воспроизводстве» населения страны в противовес миграционному приросту, рассматривая последний исключительно как источник временной рабочей силы, приезжающей строго по запросу работодателя.

Достижению этой цели посвящен отдельный раздел плана под названием «Совершенствование механизмов регулирования занятости в российской экономике иностранных граждан и порядка их привлечения хозяйствующими субъектами к трудовой деятельности». Он описывает различные этапы подготовки к запуску эксперимента с целевым набором иностранных работников — изначально его оператором должен был выступать Минтруд, однако осенью текущего года в ходе подготовки концепции было принято решение закрепить эти полномочия за МВД.

Законодательно перераспределение полномочий между МВД и Минтрудом должно быть зафиксировано до 1 мая 2026 года — до этой даты ведомства должны подготовить и внести в правительство законопроект о «порядке реализации отдельных полномочий и функций в сфере внешней трудовой миграции». До конца 2026 года МВД также должно будет организовать профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку сотрудников ведомства, занимающихся вопросами миграции, и начать взаимодействовать с вузами и колледжами, которые сейчас готовят таких профессионалов. Они будут работать в том числе в двух новых подразделениях ведомства — Центре компетенций по цифровой трансформации сферы миграции на базе ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и Ситуационном центре миграционной службы, который будет сформирован в течение 2026 года.

Система оргнабора иностранной рабочей силы предполагает реестровую модель. Иностранные работники, после того как они пройдут на родине необходимую проверку, будут приезжать к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешительные документы и искать работу по приезде в РФ. Целевые показатели для такой модели пока неизвестны, но, судя по высказываниям представителей МВД, они считают возможным перевести на нее существенную часть потока рабочей силы из-за рубежа.

Как следует из версии плана, уже до 1 мая 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить проект федерального закона, описывающего принципы организации оргнабора для мигрантов. До 1 декабря следующего года МВД и Минцифры запустят информационную систему целевого организованного набора мигрантов, а также мобильное приложение для них. Параллельно с этим до 1 июля МВД, Минтруд, Минцифры, Росстат, Роструд должны создать методику опроса работодателей, привлекающих трудовых мигрантов, для расчета потребности экономики РФ в такой рабочей силе. Также совместно с Минэкономики ведомства создадут механизм определения тех отраслей экономики страны, для которых привлечение мигрантов является приоритетом. Помимо этого, в течение года профильные ведомства должны разработать мероприятия для ознакомления трудовых мигрантов с законодательством РФ, симметричные просветительские меры предложены и для российского бизнеса.

