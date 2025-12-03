Подмосковье не склоняется к абортам

Подмосковный парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете склонения к абортам на территории области. «Склонением» авторы инициативы называют уговоры прервать беременность, подкуп и обман с той же целью, а также «распространение ложной информации о безопасности аборта» и отрицание ценности семьи, материнства и брака. Опрошенные “Ъ” врачи считают, что медикам, соблюдающим профессиональные и этические нормы, волноваться не нужно. Однако юрист предупреждает, что законопроект основан на «оценочных формулировках» и это может привести к злоупотреблениям.

Комитет по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы внес в региональный парламент законопроект о запрете склонения к абортам. В документе говорится, что цель инициативы — защита семьи, материнства, отцовства и детства, а также «предупреждение вреда здоровью женщин и создание условий для рождения детей».

Под «склонением к аборту» законодатели понимают «действия, направленные на то, чтобы вызвать у женщины желание или решимость прервать беременность».

К ним относятся:

уговоры, предложения, подкуп, обман;

распространение ложной информации о безопасности аборта;

отрицание ценности семьи, материнства и брака.

Однако склонением не будут считаться действия врача по информированию женщины или ее законного представителя «о наличии установленных федеральным законом медицинских или социальных показаний к аборту» (например, при беременности в результате изнасилования).

Главная проблема подмосковного законопроекта заключается в том, что он не определяет круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности, говорит медицинский адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко. Это значит, что под действие закона теоретически подпадают родственники, друзья или работодатели беременной женщины, если их слова будут истолкованы как попытка «склонения». Врачи также оказываются в сложном положении, говорит адвокат: «Оговорка про информирование пациентки охватывает лишь узкий перечень сведений — формальные медицинские показания и случай беременности после изнасилования. В реальности же врач обязан обсуждать с пациенткой прогнозы, риски для здоровья и возможные осложнения. Эти необходимые для информированного согласия беседы формально могут быть интерпретированы как "склонение", что создает для медиков серьезные профессиональные и юридические риски». Адвокат настаивает, что закон основан на «оценочных и неопределенных формулировках», поэтому «будет крайне сложно доказать, где грань между личным мнением и правонарушением». Это, по ее мнению, создает почву для злоупотреблений.

Впрочем, акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова не видит оснований для тревоги: «Если врач соблюдает профессиональные стандарты, не оказывает давления и не пытается формировать выбор пациентки, а лишь качественно информирует ее, то такие нормы не должны затрагивать его работу». Главный врач клиники «К медицина» Алексей Черников считает, что инициатива все-таки подвергает медиков риску, но поддерживает ее «из-за трагичной демографической ситуации в стране». Он считает, что в клиниках необходимо вести аудио- или видеозапись общения: «Только так удастся добиться результата и избежать неблагоприятных последствий».

В документе говорится, что нарушение закона влечет административную ответственность. Однако конкретные наказания в нем не указаны.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев пояснил, что законопроект «закрепляет» действующие в регионе меры по профилактике абортов, но не предусматривает штрафы — по крайней мере, в текущей редакции. «Законопроект разработан в целях профилактики и снижения количества абортов на территории Московской области, а также для повышения рождаемости. Но при этом считаем нецелесообразным вводить административную ответственность за склонение к абортам»,— сказал депутат.

Отметим, в ряде субъектов РФ ранее приняли схожие законы (подробнее см. карту). Не все из них предусматривают наказания, но в некоторых введены штрафы за склонение к аборту. Например, в Приморском крае он составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Наталья Костарнова