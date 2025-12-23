Объем отгрузки промышленной продукции на Кубани увеличился на 7%

Краснодарский край увеличил объем отгрузки промышленной продукции на 7%. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании с заместителями, руководителями министерств и ведомств, главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе инвентаризации земельных участков промназначения власти выявили более 400 га, которые можно использовать для размещения новых производств, индустриальных и промтехнопарков.

«Важно сохранить набранный темп и в следующем году. Продолжить создавать высокотехнологичные и модернизировать существующие предприятия, осваивать новые дополнительные сферы производства»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Александр Руппель заявил, что последние годы могут войти в историю Кубани как «промышленная революция». По его словам, регион добился исторических показателей. Отгрузка промышленной продукции за пять лет превысила 3 трлн руб., инвестиции предприятий в собственное развитие увеличились почти в пять раз.

«Как итог — налоговые поступления увеличились практически в 2,5 раза. Но самое важное — мы смогли вовремя сделать ставку на высокотехнологичные и импортозамещающие производства»,— подчеркнул Александр Руппель.

Благодаря региональной системе господдержки на Кубани запустили 25 новых производств, почти половина из которых занимается импортозамещением. Пять проектов реализовали в 2025 году, часть из них не имеют аналогов в России. Среди них — выпуск диоксида кремния из рисовой лузги, упаковки для нефтехимической продукции в Северском районе, посуды из композитного стекла в Армавире.

В активной стадии находятся еще 27 импортозамещающих проектов, девять из которых достигли высокой степени готовности. Предприятия уже завершили пусконаладку или начали выпуск опытных партий.

Алина Зорина