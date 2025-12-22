Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Красная Поляна» откроет горнолыжный сезон 26 декабря

Курорт «Красная Поляна» откроет горнолыжный сезон 26 декабря, предложив гостям 30 км трасс, два новых тематических парка с животными и первый в России высокогорный музей современного искусства. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Фото: Андрей Куценко

В сезоне 2025-2026 посетителей ждут 30 км трасс, восемь фрирайд-зон, два сноупарка и 13 подъемников от отметки 540 до высоты 2,3 тыс. м над уровнем моря. После достижения достаточного снежного покрова на уровнях 1460-960 м запустят вечернее катание протяженностью 5 км.

«В новом сезоне мы значительно расширяем наполнение курорта: открываем тематические парки с животными, запускаем первый в России высокогорный музей современного искусства, внедряем сервисы, которые делают путешествие максимально комфортным», — сообщил генеральный директор курорта Павел Перов.

25 декабря откроется парк «Дача Альпача» на Поляне 960, где будут жить альпаки, европейская лань, козы и кролики. Все животные прошли ветеринарный контроль и имеют необходимые документы. Посетители смогут кормить питомцев и заказать семейный завтрак с альпаками на фоне гор. Стоимость посещения составляет 1,2 тыс. руб. для взрослых (в новогодний период — 1,5 тыс. руб.). Дети до 4 лет проходят бесплатно, билет для детей 4-13 лет стоит 900 руб. (в праздники — 1,1 тыс. руб.). Тариф «Все включено» за 2,7 тыс. руб. включает посещение «Дачи Альпача», парка «Лес чудес» и оленьей фермы.

Также на курорте открылся мини-зоопарк «Капибары и друзья» с капибарами, овцами уэссан, камерунскими козами и кроликами. Для капибар оборудовано теплое помещение с бассейном. Стоимость посещения — 1,3 тыс. руб., дети до 4 лет проходят бесплатно.

Кроме того, на курорте заработал первый в России высокогорный музей современного искусства «Красные Горки» с постоянной экспозицией произведений российских художников. До 5 января проходит выставка «Искусство без границ».

При поддержке Благотворительного фонда «Мантера» также запустят программу терапевтического горнолыжного спорта «Лига Мечты» для детей 4-18 лет. В концертном зале RED ARENA запланированы выступления российских артистов, стендап-комиков и музыкальных исполнителей.

Алина Зорина

