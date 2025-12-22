Кокошники и традиционные женские головные уборы регионов России представили на «Роза Хутор»

Новая выставка в этнопарке «Моя Россия» знакомит с культурным наследием страны через один из главных элементов женского русского костюма.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

В экспозиции «Лебедь моя белая — русская краса» представлены реплики традиционных женских головных уборов из разных уголков страны: кокошник-луник Владимирской губернии, вышитая повязка Архангельской области, щедро расшитый речным жемчугом тверской шишак, поволжский повойник, другие уникальные образцы.

«Выставка посвящена этнокультурному наследию наших предков, которое сегодня сохраняется и передается новому поколению. Экспонаты погружают в традиции нашего народа, помогают понять истоки национальной идентичности», — отметил первый заместитель министра культуры Краснодарского края Дмитрий Компаниец на открытии экспозиции в интерактивном этнопарке «Моя Россия».

Автор выставки — российский ученый, публицист, автор серии книг «Удивительная Русь» Жанна Андриевская. Она отмечает: женский головной убор — пласт народного искусства, по которому можно «прочитать» историко-культурную специфику разных эпох.

«Мастерицы придавали значение каждому стежку, каждой жемчужине. Например, девичьи уборы, даже повседневные, были очень яркими, что символизировало свободу. А замужние женщины надевали полностью закрытые. Некоторые из народных уборов можно носить и сейчас, вспомните наши платки», — говорит Жанна Андриевская.

Выставка уникальных головных уборов «Лебедь моя белая — русская краса» расположена в павильоне «Москва». Она продолжает череду экспозиций этнопарка «Моя Россия», на территории которого собрано 11 архитектурных объектов, посвященных истории и культуре регионов страны. Чтобы гости изо всех городов могли познакомиться с богатством русских традиций, вход в «Мою Россию» в текущем зимнем сезоне, с 19 декабря 2025 по 31 марта 2026 года, будет бесплатным.

Помимо выставки головных уборов русских красавиц в «Моей России» можно познакомиться с уникальными старинными народными костюмами из собрания Сергея Глебушкина, почувствовать себя древнерусским стрельцом, научиться делать свечи по технологиям XVI века, увидеть работы всемирно известных современных художников из Бурятии и многое другое. Вскоре в павильоне «Кавказ» откроется необычная кофейня. В ней можно будет попробовать традиционный кофе и десерты народов Дагестана, приобщиться к культуре региона и узнать все о знаменитых дагестанских коврах и керамике.

Этнопарк «Моя Россия» работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Каждый час с 11:00 до 18:00 проводятся бесплатные экскурсии.

С 25 декабря в «Моей России» стартует новогодняя программа. Ежедневно до 10 января в 13:00 и в 15:00 будут проходить специальные экскурсии «С Дедом Морозом по регионам России».

