Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги третьего часа: поддержка семей с детьми, отношения с ЕС, Донбасс

Путин: не будет новых СВО, если Запад будет уважать интересы России

19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция идет уже третий час, журналисты и граждане интересуются мерами поддержки семей с детьми, ситуацией с долей России в сербской NIS и ограничениях интернета в регионах. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ограничения мобильной связи и выплаты в приграничье

  • Отмены отключений мобильного интернета не будет. Ограничения мобильной связи минимизируют опасность при налетах дронов.
  • Компоненты сервисов мобильной связи находятся за рубежом, поэтому противнику легче выбирать цели для ударов.
  • Есть два способа решения проблем с отключением интернета. Первый — переход на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое «железо». Второй — использовать возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь. Но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию России.
  • Вопрос выплат за второе утраченное жилье в приграничных регионах России будет проработан.

Демография и поддержка семей с детьми

  • Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика.
  • Отказ в мерах поддержки многодетным при небольшом превышении порога нуждаемости — ошибка.
  • Попытки получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально.
  • Продление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет — вопрос только бюджетных ограничений. Кабмину предстоит подумать над этим.
  • Коэффициент рождаемости в России — 1,4%, нужно добиться 2%.
  • Семья не должна чувствовать снижение достатка при появлении ребенка.
  • В некоторых регионах на поддержку рождаемости выделили 75 млрд руб. за последние несколько лет. С поддержкой сохранения семейной ипотеки под 6% нужно еще поработать.
  • Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ. Если они превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство должно оказать поддержку.
  • В 25 регионах России обозначилась положительная тенденция в демографии.
  • Необходимо подумать о продлении работы детсадов до 8 вечера, но потребуется увеличивать число воспитателей.
  • При реновации детских садов надо сразу решать вопрос создания ясельных групп.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги четвертого часа: ипотека, MAX, угрозы Калининграду, послание потомкам

Читать далее

Санкции против сербской NIS

  • Санкционное давление на Россию идет, также и на партнерство в нефтяной сфере с Сербией.
  • «Газпромнефть» вложила уже более $3 млрд в сербскую NIS и превратила это в современное, очень эффективно работающее предприятие. Это основной налогоплательщик в бюджет Сербии. Мы знаем, что вокруг этого происходит.
  • У России есть соглашение с Сербией по поводу рестрикций в отношении NIS.
  • Россия исходит из того, что руководство Сербии исполнит взятые на себя обязательства в рамках межправсоглашения.

Новые требования к выпускникам медвузов

  • Не считаю избыточными новые требования к выпускникам медвузов об обязательной отработке в системе ОМС.
  • Обязательного распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет, вопрос лишь в отработке по специальности.
  • В будущем возможна отмена обязательной отработки для выпускников медвузов.
  • Обязательная отработка не распространится на выпускников педагогических вузов.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги второго часа пресс-конференции: НДС, рост цен, ключевая ставка

Читать далее

«Водная блокада» Донбасса

  • Потери воды в трубопроводных системах Донбасса все еще высоки, до 50%.
  • Проблема водоснабжения в Донбассе стоит остро ввиду того, что основные водозаборы и системы находятся за Славянском, которые контролируются Украиной.

Закон об иноагентах

  • Закон об иноагентах не наше изобретение, он был принят и в ряде западных государств. В США он гораздо жестче.
  • У нас нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов.
  • Уже немало примеров, когда те, кто попадал под закон об иноагентах, выводился из под его действия.
  • Если вы занимаетесь политической деятельностью, заявите об источниках вашего финансирования.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги первого часа пресс-конференции

Читать далее

Отношения с Европой

  • Мы что собираемся нападать на Европу? Что это за чушь?
  • Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть свои ошибки.
  • Запад своими руками создал сегодняшний конфликт на Украине и продолжает нагнетать обстановку.
  • Все только выиграют, если Россия и Европа будут сотрудничать.
  • Россия готова работать с Великобританией и США, но на равных.
  • Не будет никаких новых СВО, если Запад будет относиться к России с уважением и соблюдать ее интересы.

Анна Токарева

Фотогалерея

Итоги 2025 года с Владимиром Путиным

Предыдущая фотография
Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции

Журналисты перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все