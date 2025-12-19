Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги третьего часа: поддержка семей с детьми, отношения с ЕС, Донбасс
Путин: не будет новых СВО, если Запад будет уважать интересы России
19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция идет уже третий час, журналисты и граждане интересуются мерами поддержки семей с детьми, ситуацией с долей России в сербской NIS и ограничениях интернета в регионах. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ограничения мобильной связи и выплаты в приграничье
- Отмены отключений мобильного интернета не будет. Ограничения мобильной связи минимизируют опасность при налетах дронов.
- Компоненты сервисов мобильной связи находятся за рубежом, поэтому противнику легче выбирать цели для ударов.
- Есть два способа решения проблем с отключением интернета. Первый — переход на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое «железо». Второй — использовать возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь. Но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию России.
- Вопрос выплат за второе утраченное жилье в приграничных регионах России будет проработан.
Демография и поддержка семей с детьми
- Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика.
- Отказ в мерах поддержки многодетным при небольшом превышении порога нуждаемости — ошибка.
- Попытки получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально.
- Продление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет — вопрос только бюджетных ограничений. Кабмину предстоит подумать над этим.
- Коэффициент рождаемости в России — 1,4%, нужно добиться 2%.
- Семья не должна чувствовать снижение достатка при появлении ребенка.
- В некоторых регионах на поддержку рождаемости выделили 75 млрд руб. за последние несколько лет. С поддержкой сохранения семейной ипотеки под 6% нужно еще поработать.
- Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ. Если они превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство должно оказать поддержку.
- В 25 регионах России обозначилась положительная тенденция в демографии.
- Необходимо подумать о продлении работы детсадов до 8 вечера, но потребуется увеличивать число воспитателей.
- При реновации детских садов надо сразу решать вопрос создания ясельных групп.
Санкции против сербской NIS
- Санкционное давление на Россию идет, также и на партнерство в нефтяной сфере с Сербией.
- «Газпромнефть» вложила уже более $3 млрд в сербскую NIS и превратила это в современное, очень эффективно работающее предприятие. Это основной налогоплательщик в бюджет Сербии. Мы знаем, что вокруг этого происходит.
- У России есть соглашение с Сербией по поводу рестрикций в отношении NIS.
- Россия исходит из того, что руководство Сербии исполнит взятые на себя обязательства в рамках межправсоглашения.
Новые требования к выпускникам медвузов
- Не считаю избыточными новые требования к выпускникам медвузов об обязательной отработке в системе ОМС.
- Обязательного распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет, вопрос лишь в отработке по специальности.
- В будущем возможна отмена обязательной отработки для выпускников медвузов.
- Обязательная отработка не распространится на выпускников педагогических вузов.
«Водная блокада» Донбасса
- Потери воды в трубопроводных системах Донбасса все еще высоки, до 50%.
- Проблема водоснабжения в Донбассе стоит остро ввиду того, что основные водозаборы и системы находятся за Славянском, которые контролируются Украиной.
Закон об иноагентах
- Закон об иноагентах не наше изобретение, он был принят и в ряде западных государств. В США он гораздо жестче.
- У нас нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов.
- Уже немало примеров, когда те, кто попадал под закон об иноагентах, выводился из под его действия.
- Если вы занимаетесь политической деятельностью, заявите об источниках вашего финансирования.
Отношения с Европой
- Мы что собираемся нападать на Европу? Что это за чушь?
- Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть свои ошибки.
- Запад своими руками создал сегодняшний конфликт на Украине и продолжает нагнетать обстановку.
- Все только выиграют, если Россия и Европа будут сотрудничать.
- Россия готова работать с Великобританией и США, но на равных.
- Не будет никаких новых СВО, если Запад будет относиться к России с уважением и соблюдать ее интересы.
