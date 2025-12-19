Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги третьего часа: поддержка семей с детьми, отношения с ЕС, Донбасс

19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция идет уже третий час, журналисты и граждане интересуются мерами поддержки семей с детьми, ситуацией с долей России в сербской NIS и ограничениях интернета в регионах. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».

Ограничения мобильной связи и выплаты в приграничье Отмены отключений мобильного интернета не будет. Ограничения мобильной связи минимизируют опасность при налетах дронов.

Компоненты сервисов мобильной связи находятся за рубежом, поэтому противнику легче выбирать цели для ударов.

Есть два способа решения проблем с отключением интернета. Первый — переход на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое «железо». Второй — использовать возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь. Но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию России.

Вопрос выплат за второе утраченное жилье в приграничных регионах России будет проработан.

Демография и поддержка семей с детьми Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика.

Отказ в мерах поддержки многодетным при небольшом превышении порога нуждаемости — ошибка.

Попытки получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально.

Продление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет — вопрос только бюджетных ограничений. Кабмину предстоит подумать над этим.

Коэффициент рождаемости в России — 1,4%, нужно добиться 2%.

Семья не должна чувствовать снижение достатка при появлении ребенка.

В некоторых регионах на поддержку рождаемости выделили 75 млрд руб. за последние несколько лет. С поддержкой сохранения семейной ипотеки под 6% нужно еще поработать.

Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ. Если они превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство должно оказать поддержку.

В 25 регионах России обозначилась положительная тенденция в демографии.

Необходимо подумать о продлении работы детсадов до 8 вечера, но потребуется увеличивать число воспитателей.

Санкции против сербской NIS Санкционное давление на Россию идет, также и на партнерство в нефтяной сфере с Сербией.

«Газпромнефть» вложила уже более $3 млрд в сербскую NIS и превратила это в современное, очень эффективно работающее предприятие. Это основной налогоплательщик в бюджет Сербии. Мы знаем, что вокруг этого происходит.

У России есть соглашение с Сербией по поводу рестрикций в отношении NIS.

Россия исходит из того, что руководство Сербии исполнит взятые на себя обязательства в рамках межправсоглашения.

«Водная блокада» Донбасса Потери воды в трубопроводных системах Донбасса все еще высоки, до 50%.

Проблема водоснабжения в Донбассе стоит остро ввиду того, что основные водозаборы и системы находятся за Славянском, которые контролируются Украиной.

Закон об иноагентах Закон об иноагентах не наше изобретение, он был принят и в ряде западных государств. В США он гораздо жестче.

У нас нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов.

Уже немало примеров, когда те, кто попадал под закон об иноагентах, выводился из под его действия.

Отношения с Европой Мы что собираемся нападать на Европу? Что это за чушь?

Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть свои ошибки.

Запад своими руками создал сегодняшний конфликт на Украине и продолжает нагнетать обстановку.

Все только выиграют, если Россия и Европа будут сотрудничать.

Россия готова работать с Великобританией и США, но на равных.

Не будет никаких новых СВО, если Запад будет относиться к России с уважением и соблюдать ее интересы.

