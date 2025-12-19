Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин: выпускников педагогических вузов обязательная отработка пока не коснется

В обязательных отработках для студентов педагогических вузов пока нет необходимости, заявил президент России Владимир Путин. 17 ноября глава государства подписал закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Всех напугали этим решением, на студентов педагогических вузов это пока не распространяется. Ну, я думаю, пока нет такой необходимости»,— сказал господин Путин во время прямой линии. Он допустил, что для выпускников медицинских вузов обязательные отработки могут быть отменены в будущем.

Студенты медвузов обязаны заключать целевые договоры только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

Подробнее — в материале «Ъ» «На учебу как на отработку».

