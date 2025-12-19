Путин: Россия и Запад выиграют, если начнут работать вместе

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова работать со странами Запада при условии уважительного отношения друг к другу. Утверждения о том, что Россия стремится напасть на Европу, он назвал чушью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовы с вами работать, и с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами, но на равных, при уважительном отношении друг к другу. Кстати говоря, если в конце концов мы на это выйдем, то выиграют от этого все»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года».

По словам президента, Европа «будет постепенно исчезать», если не будет работать с Россией.

Лусине Баласян