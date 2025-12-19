Путин: Россия рассчитывает, что Сербия исполнит обязательства вопреки санкциям

Президент Владимир Путин заявил, что в вопросе попавшей под санкции США «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) Россия рассчитывает на исполнение сербской стороной своих обязательств. Власти Сербии до 15 января пообещали принять решение по продаже российской доли в NIS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года».

В числе совладельцев NIS — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). В октябре в силу вступили санкции США в отношении НПЗ. Вашингтон потребовал полного выхода российских акционеров из NIS для снятия ограничений. В конце ноября правительство Сербии выступило против немедленной национализации «Нефтяной индустрии Сербии». Страна запросила у США лицензию на операционную деятельность в течение 50 дней, чтобы за это время найти покупателя для российской доли в компании.

Лусине Баласян