Путина попросили включить приложения для диабетиков в «белый список» Минцифры
Журналистка ГТРК «Белгород» Анна Рудченко в ходе прямой линии попросила президента Владимира Путина включить медицинские приложения для людей с диабетом в так называемый белый список Минцифры. Речь идет о системах мониторинга глюкозы, которые передают данные об уровне сахара на смартфоны. Отключения мобильного интернета в регионах сейчас лишают родителей возможности контролировать состояние здоровья своих детей.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Отвечая на вопрос журналистки, Владимир Путин указал, что ограничения в регионах связаны с необходимостью обеспечения безопасности населения. «Потому что если компоненты этих сервисов находятся за рубежом, то противнику, к сожалению, это так, это реалии сегодняшнего дня, легче выбирать цели для ударов»,— пояснил президент.
По его словам, есть два способа решения указанной проблемы. «Первое — это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое ''железо''. Второе — можно использовать и возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь, но договариваться с ними о том, чтобы они переводили сервисы на территорию Российской Федерации»,— сказал Владимир Путин.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги третьего часа пресс-конференции: поддержка семей с детьми, отношения с ЕС, Донбасс
Он указал, что по обоим направлениям властям еще предстоит поработать.
Подробнее о медсервисах для людей с диабетом — в материале «Ъ» «Без интернета жизнь не сахар».