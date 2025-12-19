Путин: требование об отработках для студентов-медиков нельзя назвать избыточным

Студентка медвуза из Кемерово попросила президента Владимира Путина прокомментировать новый закон об обязательной отработке в госучреждениях для студентов-медиков. Она указала, что новые поправки помешают выпускницам медвуза совмещать материнство с длительными отработками.

Президент России Владимир Путин (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мои годы обязательной отработки выпадают на 27-31 год — это лучшее время для рождения детей и создания семьи. Но график, нагрузка и маленькая заработная плата молодых специалистов не позволяет это сделать. <..> Планируется ли создать специальные условия, которые позволят совмещать отработку с материнством без штрафов и разрыва стажа?»,— спросила студентка во время «Итогов года»..

Владимир Путин в ответ заявил, что сейчас существует «целый набор» для поддержки семей с детьми. Президент также отметил, что требование об отработках в новом законе не является обязательным и распространяется только на поступающих в ординатуру. «Мне кажется, что это требование вряд ли можно назвать избыточным. А что касается семьи и заведения детей, то это всегда выбор каждого конкретного человека, оценить все свои возможности и принять решение»,— сказал президент.

Он отметил, что ни карьера, ни желание получать высокий доход «не могут быть основаниями для того, чтобы откладывать вступление в брак».

Закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей Владимир Путин подписал 17 ноября. Обязанность заключения целевых договоров распространится только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

Полина Мотызлевская