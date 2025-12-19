Путин: основная причина дефицита воды в ДНР находится за Славянском

Президент Владимир Путин, отвечая на прямой линии на вопрос о водоснабжении в ДНР, указал, что основная причина дефицита воды «находится за Славянском», который, «к сожалению, все еще контролируется противником». По словам президента, окончательно решить проблему в регионе можно будет только после того, как эта территория будет находится под контролем российских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вопрос о водоснабжении в ДНР президенту задал военный корреспондент Евгений Поддубный. Владимир Путин указал, что помимо военного решения проблемы, есть и другие — строительство новой ветки водовода из реки Дон, поиск воды на «подконтрольных» России территориях (каких — не уточняется), бурение скважин и т.д.

«Одна из ключевых проблем, которая досталась из прошлого, это водопотери, потому что потери воды в действующих трубопроводных системах до недавнего времени составляли 68%. Сейчас они уменьшились, но все равно это 50%»,— указал президент.

Он добавил, что обсуждал эту проблему с правительством и руководством региона, после чего пришел к выводу: чтобы решить проблему с водопотерями, необходимо полностью отремонтировать всю трубопроводную систему региона, которой «не уделяли внимание десятилетиями». «Там все развалилось, понимаете? Для того, чтобы привести в нормативное состояние эту систему, свести водопотери к минимуму, к нулю, денег нужно истратить столько, сколько стоит сооружение еще одного водовода»,— сказал Владимир Путин.

До начала боевых действий на Украине Донбасс потреблял воду из канала «Северский Донец — Донбасс», водозабор из которого происходил на территории Славянска и Краматорска. Сейчас доступ к каналу с этих территорий перекрыт по решению властей Украины.

О критической ситуации с водой в ДНР власти заявили в июле 2025 года, тогда же был сокращен график подачи воды. В Донецке и Макеевке вода сейчас подается раз в три дня на несколько часов. В октябре глава региона Денис Пушилин отчитывался, что в регионе идет переброска воды в хранилища из других водоемов, расчищаются русла рек, идет обсуждение строительства второй ветки водовода из реки Дон. «Ощутимые» улучшения от всех этих мер, как рассчитывает господин Пушилин, будут заметны уже в декабре этого года. Сейчас по нити водовода из Дона регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема.

Полина Мотызлевская