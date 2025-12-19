Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье в приграничье
Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье в приграничных регионах России.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Их можно точно проработать, обязательно этим позанимаемся»,— сказал президент в эфире программы «Итоги года».
По словам президента, подобный вопрос постоянно возникает и при стихийных бедствиях, вроде пожаров и наводнений.
Вопрос о выплатах главе государства задала журналистка из Белгородской области. Ранее в этом месяце были приостановлены выплаты пострадавшим от вторжения ВСУ в Курскую область. Свыше 112,6 тыс. человек, получавших выплату в размере 65 тыс. руб., перестанут ее получать со следующего года.