Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье в приграничье

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье в приграничных регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Их можно точно проработать, обязательно этим позанимаемся»,— сказал президент в эфире программы «Итоги года».

По словам президента, подобный вопрос постоянно возникает и при стихийных бедствиях, вроде пожаров и наводнений.

Вопрос о выплатах главе государства задала журналистка из Белгородской области. Ранее в этом месяце были приостановлены выплаты пострадавшим от вторжения ВСУ в Курскую область. Свыше 112,6 тыс. человек, получавших выплату в размере 65 тыс. руб., перестанут ее получать со следующего года.

Степан Мельчаков