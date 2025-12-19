Путин: в России нет репрессий и уголовного преследования иноагентов

Президент Владимир Путин заявил, что принятый в России закон об иноагентах гораздо мягче аналогичного закона, действующего в США. Как утверждает господин Путин, признанные иноагентами россияне не подвергаются репрессиям в стране.

«У нас нет репрессий и уголовного преследования (иноагентов.—"Ъ"). Более того, если люди прекращают заниматься политической деятельностью либо отказываются от внешних источников финансирования, они выводятся из этих списков»,— сказал президент во время прямой линии.

В Уголовном кодексе РФ есть ст. 330.1 — об уклонении от обязанностей иноагента. Наказание по ней наступает после совершения аналогичного административного правонарушения (ст. 19.34 КоАП). Максимальный срок лишения свободы за нарушение обязанностей иноагента — два года. По данным Минюста, за 2025 год в реестр иноагентов включили 215 субъектов, в том числе 182 физических лица, 154 из которых находятся за границей.

11 декабря члены думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства внесли в Госдуму два законопроекта об ограничении прав находящихся за границей граждан, осужденных по уголовным и некоторым административным статьям, в том числе о нарушении требований к иноагентам. Им, в частности, нельзя будет регистрировать в РФ недвижимость и транспорт, брать кредиты, пользоваться водительскими правами и получать государственные и банковские услуги в электронной форме. Находящиеся в РФ имущество и денежные средства этих лиц будут заморожены. Генпрокуратуре поручат вести реестр лиц, в отношении которых применяются эти ограничения, и размещать его в интернете.

