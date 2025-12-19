Путин пообещал не начинать новых СВО, если Россию будут уважать

Владимир Путин заявил, что Россия не требует от западных стран ничего необычного для себя, а только соблюдения ее интересов в сфере безопасности. Иностранные партнеры брали на себя определенные обязательства, но не исполнили их, напомнил он на «Итогах года».

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«Нас же надули»,— заявил президент. Он подчеркнул, что обещания о нерасширении НАТО были проигнорированы, Россию «в очередной раз обманули». И сегодня оппоненты «воюют с нами руками украинских неонацистов», заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ была вынуждена начать СВО.

«Новых специальных военных операций не будет, если вы будете относиться к нам с уважением»,— пообещал Владимир Путин. Он добавил, что Россия не собирается воевать с Европой.