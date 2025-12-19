Путин сообщил о положительной демографической динамике в 25 регионах России

Положительная тенденция в демографии прослеживается в 25 регионах России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года. По его словам, такие показатели говорят о работе местных властей в «непростой, но важной» области.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российский президент также отметил, что сейчас в стране необходимо повысить коэффициент рождаемости до 2. «Коэффициент рождаемости средний — это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился — примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2. Это очень сложная задача»,— сказал господин Путин.

В начале декабря президент России назвал пять регионов с наилучшей статистикой по готовности жителей к рождению ребенка. В него вошли Херсонская и Запорожская области, республики Мордовия, Алтай и Кабардино-Балкария. Как заявил Владимир Путин, по статистике на 1 ноября показатели 18 регионов России оказались выше планируемых значений рождаемости. При этом существующие меры по улучшению ситуации президент назвал «недостаточными».