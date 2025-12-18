Продажи детских праздничных костюмов выросли в Краснодаре в 2,6 раза

В Краснодаре резко увеличился спрос на детские карнавальные костюмы — в ноябре продажи нарядов для девочек выросли в 2,3 раза, для мальчиков — в 2,6 раза по сравнению с октябрем. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса «Авито».

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

В столице Краснодарского края наиболее популярным выбором для девочек стали костюмы Снегурочки средней стоимостью 1 тыс. руб. На втором месте — наряды лисички за 2 тыс. руб., что на 28% дешевле октябрьских цен. Замыкают тройку лидеров костюмы принцессы стоимостью 1 тыс. руб.

В топ-5 также попали образы королевы Эльзы из иностранного мультфильма «Холодное сердце» и ведьмочки. Костюм Эльзы можно приобрести в среднем за 800 руб., а ведьмочки — за 1 тыс. руб.

Праздничные наряды для мальчиков покупали еще активнее. Чаще всего жители краевого центра выбирали костюмы зайчика и снеговика по 700 руб. за каждый. Популярностью у краснодарцев также пользовались образы пирата — их средняя цена снизилась на 16%, до 600 руб. Кроме того, востребованными оказались костюмы паука и медведя стоимостью 750 и 700 руб. соответственно.

Алина Зорина