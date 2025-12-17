Главные новости за 17 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Новгородской области ввели запрет на публикацию фото и видео с беспилотниками и последствиями их ударов на территории региона. Указ вступил в силу с 17 декабря. Документ подписал губернатор региона Александр Дронов. Под запрет попадают сведения, которые позволяют идентифицировать тип БПЛА, место его падения, запуска или траекторию полета.

Разрешение на строительство многоквартирного дома и объекта гостиничного обслуживания общей площадью более 131 тыс. кв. м напротив станции метро «Парнас» переоформлено на компанию «Главстрой СПб». Жилая часть проекта включает МКД ориентировочной площадью около 29 тыс. кв. м и подземный паркинг. Объект гостиничного обслуживания предполагает строительство здания высотой до 13 этажей площадью около 72,9 тыс. кв. м со встроенными помещениями.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить антитеррористическую защищенность в городе на фоне предстоящих праздников и саммита СНГ. Соответствующее распоряжение он дал в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Господин Беглов отметил, что, по данным НАК, наблюдается рост активности международных террористических организаций и украинских спецслужб, которые планируют диверсии.

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев («Единая Россия») предложил признать актера и шоумена Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Парламентарий считает, что надо обратить внимание на высказывания артиста, отметив, что участники СВО и другие россияне обеспокоены публичными высказываниями артиста.

Фармацевтическая компания «Вертекс» по итогам января—ноября 2025 года нарастила выручку до 22,3 млрд рублей без НДС, сохранив показатель роста на уровне 20% год к году. За счет оптимизации блистерно-картонажных линий трудоемкость фасовки удалось снизить на 25%, производительность линии маркировки для 13 позиций лекарств — повысить на 32%, а организационные простои на таблетпрессах — сократить на 30%, сообщили в компании.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия») предложил в своем Telegram-канале разрешить запуск салютов в предновогоднюю ночь с десяти часов вечера. Согласно закону, запускать пиротехнику можно с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. По словам господина Четырбока, многие начинают праздновать раньше и взрывают петарды на час раньше положенного, нарушая закон о тишине.

Около десяти вечера 16 декабря была прекращена подача тепла в 79 многоквартирных домах в Кудрово из-за аварии на трубопроводе на проспекте Большевиков, 30, к.1. Отключение также затронуло Невский район Санкт-Петербурга. К вечеру 17 декабря аварийные работы были досрочно завершены. В 2026 году многострадальный участок ждет капитальный ремонт.

Мурманский суд приговорил 80-летнего жителя Архангельской области к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Как установили следствие и суд, зимним вечером 1969 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел 13-летнюю девочку на одной из улиц Мурманска. Он затащил ее в подвал жилого дома, где совершил преступление, после чего избил жертву до смерти.

Конституционный суд России дал разъяснения Верховному суду о порядке снятия ареста с имущества обанкротившегося должника. Поводом стали несколько сложных случаев из судебной практики, где арест активов, наложенный в рамках уголовного дела, блокировал процесс расчетов с кредиторами.

Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении федеральную инициативу об ограничении прав управляющих компаний (УК). Авторы законопроекта предлагают запретить УК инициировать общее собрание собственников (ОСС) для рассмотрения вопроса о способе управления многоквартирным домом. Речь идет о ситуациях, когда организации, не желая потерять статус управляющей, «инициируют собрания для принятия решений в свою пользу».