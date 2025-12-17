Следователи раскрыли убийство 13-летней девочки в Мурманске спустя 56 лет

Мурманский суд приговорил 80-летнего жителя Архангельской области к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление было совершено в феврале 1969 года и оставалось нераскрытым более полувека. Как установил суд, зимним вечером злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел 13-летнюю девочку на одной из улиц Мурманска. Он затащил ее в подвал жилого дома, где совершил преступление, после чего избил жертву до смерти.

Тело погибшей архангелогородец перенес к Семеновскому озеру и попытался скрыть, завалив камнями. Раскрыть дело удалось благодаря координирующей роли прокуратуры, совместной работе следователей и криминалистов СК РФ, которые смогли собрать необходимые доказательства. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Андрей Маркелов