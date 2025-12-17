В 79 домах в Кудрово из-за коммунальной аварии до ночи отключили отопление

Подача тепла прекращена в 79 многоквартирных домах в Кудрово из-за аварии на трубопроводе на проспекте Большевиков, 30, к.1. Отключение также затронуло Невский район Санкт-Петербурга. Завершить аварийно-восстановительные работы планируют к 3:00 18 декабря, сообщили в администрации Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По информации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонт на участке у проспекта Большевиков, 30, корп. 1 начался в 22:00 16 декабря. По состоянию на 9:40 17 декабря специалисты демонтировали ненадежный участок трубы и готовятся к монтажу нового — планируется заменить около 6 м трубопровода. На объекте работают две бригады, идут сварочные работы.

В «Теплосети» отметили, что участок магистрали введен в эксплуатацию в 1980 году и сильно изношен. На реконструкцию 5 км трубопроводов магистрали выделено 6,3 млрд рублей. Перед следующим отопительным сезоном на этом направлении намерены смонтировать временную сеть, которая будет обеспечивать дома теплом до завершения работ в 2027 году.

Артемий Чулков