Беглов поручил усилить антитеррористическую защиту Петербурга перед Новым годом

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить антитеррористическую защищенность в городе на фоне предстоящих праздников и саммита СНГ. Соответствующее распоряжение он дал в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Беглов отметил, что, по данным Национального антитеррористического комитета, наблюдается рост активности международных террористических организаций и украинских спецслужб, которые планируют диверсии на территории России.

Особое внимание было уделено рискам вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетних, а также попыткам разжигания межнациональных и межрелигиозных конфликтов.

В связи с проведением с 20 декабря саммита глав государств СНГ и новогодних праздников губернатор потребовал от всех органов власти и организаций провести проверки физической защиты объектов и готовности персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.

«Противник испытывает нас на прочность, начиная с приграничных регионов. Поэтому нам никто не даст спокойно провести эти праздники», — подчеркнул господин Беглов.

Андрей Маркелов