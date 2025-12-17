КС РФ установил баланс между правами кредиторов и потерпевших в банкротстве

Конституционный суд России дал разъяснения Верховному суду о порядке снятия ареста с имущества обанкротившегося должника, сообщает ТАСС. Поводом стали несколько сложных случаев из судебной практики, где арест активов, наложенный в рамках уголовного дела, блокировал процесс расчетов с кредиторами.

В частности, такие ситуации возникли в делах о банкротстве компаний «Гема-Инвест» и «Мир дорог», а также в вопросе о приоритете выплаты уголовного штрафа перед другими долгами, как в случае с гражданкой Аллой Чуриловой.

КС указал, что законодательство о банкротстве должно обеспечивать справедливый баланс. С одной стороны, цель конкурсного производства — удовлетворить требования кредиторов, чему мешает сохранение ареста. С другой — права потерпевших по уголовному делу также должны быть защищены.

Суд предложил гибкий механизм: если возможно, арест сохраняется на часть имущества, достаточную для гарантий потерпевшему. Если же выделить такую часть нельзя, арест может быть снят, но арбитражный управляющий обязан будет перечислить вырученные от продажи средства на депозит суда.

Кроме того, Конституционный суд разъяснил порядок удовлетворения требований по уголовным штрафам. Они должны взыскиваться в рамках дела о банкротстве в третью очередь.

Также арбитражный суд получил право приостанавливать производство по банкротству юридического лица до вступления в силу приговора, если на его имущество наложен арест по уголовному делу. Эти разъяснения призваны устранить правовые пробелы и унифицировать судебную практику.

Андрей Маркелов