«Вертекс» нарастил выручку до 22,3 млрд рублей c начала года

Фармацевтическая компания «Вертекс» по итогам января—ноября 2025 года нарастила выручку до 22,3 млрд рублей без НДС, сохранив показатель роста на уровне 20% год к году. За счет оптимизации блистерно-картонажных линий трудоемкость фасовки удалось снизить на 25%, производительность линии маркировки для 13 позиций лекарств — повысить на 32%, а организационные простои на таблетпрессах — сократить на 30%, сообщили в компании.

С начала 2025 года «Вертекс» оптимизировал работу пяти производственных линий двух цехов, выпускающих 28 позиций лекарств, 26 из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). В компании уточнили, эти мощности составляют половину имеющихся у производителя подобных линий.

С января по ноябрь доля ЖНВЛП в объеме продаж компании составила около 74% в натуральном выражении и более 60% — в денежном. Треть из 28 позиций, задействованных в проекте, относится к препаратам для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с действующими веществами аторвастатин, лозартан, лизиноприл, розувастатин и метопролол. Остальные препараты применяются при неврологических и гастроэнтерологических заболеваниях, диабете второго типа и других состояниях.

