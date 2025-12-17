«Главстрой СПб» построит ЖК и гостиницу на Парнасе вместо «Альянс-Инвеста»

Разрешение на строительство многоквартирного дома и объекта гостиничного обслуживания общей площадью более 131 тыс. кв. м напротив станции метро «Парнас» переоформлено на компанию «Главстрой СПб». Изначально документ был выдан структуре группы «Альянс-Инвест», следует из документации Госстройнадзора.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В пресс-службе девелопера сообщили «Деловому Петербургу», что компания завершила приобретение прав на участок рядом со станцией метро «Парнас» для реализации проекта с жилыми корпусами, объектом гостиничного обслуживания, подземным паркингом и коммерческими помещениями.

Речь идет об участке площадью около 2,9 га на улице Михаила Дудина. Жилая часть проекта включает многоквартирный дом ориентировочной площадью около 29 тыс. кв. м и подземный паркинг. Объект гостиничного обслуживания предполагает строительство здания высотой до 13 этажей площадью около 72,9 тыс. кв. м со встроенными помещениями. В составе застройки запроектированы школа на 825 мест и детский сад на 240 воспитанников.

Эксперты оценивают стоимость сделки по участку в диапазоне 1,5–2,5 млрд рублей, а общий объем инвестиций в проект — примерно в 11–13 млрд рублей. Опрошенные изданием участники рынка считают, что покупка нового пятна на Парнасе логично дополняет присутствие девелопера в этой локации и может опираться на сформированный спрос и базу покупателей.

Артемий Чулков