Курский депутат предложил признать Дмитрия Нагиева иноагентом

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев («Единая Россия») предложил признать актера и шоумена Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Парламентарий считает, что надо обратить внимание на высказывания артиста.

Господин Гулиев опубликовал копии обращений к министру культуры РФ Ольге Любимовой и министру юстиции Константину Чуйченко на странице в соцсети «ВКонтакте». В документах парламентарий отметил, что участники СВО и другие россияне обеспокоены публичными высказываниями актера.

Депутат уточнил, что Дмитрий Нагиев во время премьеры фильма «Елки-12» в ироничной и уничижительной форме оценил события, связанные со спецоперацией, а также пожаловался на усталость от военных фильмов. Также Дмитрий Гулиев упомянул, что артист значительную часть времени проживает за пределами России.

«Отмечаем, что подобные высказывания и действия публичных лиц, обладающих значительным медийным влиянием, способны оказывать воздействие на общественное мнение, формировать негативное отношение к проводимой государством политике и подрывать доверие к действиям Вооруженных сил Российской Федерации, что вызывает обоснованную обеспокоенность со стороны участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей»,— содержится в обращении к министрам.

Татьяна Титаева