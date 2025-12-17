Четырбок предложил дать салютам «зеленый свет» с десяти вечера 31 декабря

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия») предложил в своем Telegram-канале разрешить запуск салютов в предновогоднюю ночь с десяти часов вечера. Согласно закону, запускать пиротехнику можно с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

По словам господина Четырбока, многие начинают праздновать раньше и взрывают петарды на час раньше положенного, нарушая закон о тишине. Он подчеркнул, что ситуация абсолютно нелогична и предложил коллегам расширить разрешенный интервал.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Заксобрание приняло в первом чтении проект закона от «Единой России» о праве религиозных учреждений нарушить тишину по утрам в выходные дни и праздники.

Андрей Маркелов