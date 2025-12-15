Проект школы на 825 мест в Верхнебаканском отправили на госэкспертизу

Проектирование новой школы на 825 мест в поселке Верхнебаканском подходит к концу, об этом сообщил заместитель главы Новороссийска Роман Карагодин в своем Telegram-канале. По словам чиновника, проект направили на рассмотрение госэкспертизы.

Роман Карагодин заявил, что государственный орган уже осуществляет проверку проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной школы. Администрация Новороссийска рассчитывает на получение положительного заключения госэкспертизы в феврале 2026 года.

«Увеличение срока проведения экспертизы связано с объемом корректировок, вносимых в проектную документацию по рекомендации органа государственной экспертизы»,— подчеркнул Роман Карагодин.

Сроки строительства школы определят по результатам получения соответствующего заключения, а также после включения объекта в госпрограмму Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Согласно проекту, площадь новой школы в Верхнебаканском составит 20 тыс. кв. м, она будет трехэтажной с одним подвальным этажом.

На разработку проектно-сметной документации для строительства школы в поселке под Новороссийском выделили более 38,6 млн руб. в марте 2024 года.

