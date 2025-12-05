Прокуратура обжаловала приговор экс-полицескому Андрею Карпову по делу о взятке

Прокуратура обжаловала приговор бывшему полицейскому Андрею Карпову, дяде редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Гособвинитель требует для него реальный срок.

Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 25 ноября Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Андрея Карпова к четырем годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий и получение взятки от журналиста.

По версии следствия, он в течение десяти месяцев передавал своему племяннику служебные сводки для написания эксклюзивных новостей за денежное вознаграждение. Общая сумма взятки составила 120 тыс. руб. Свою вину экс-полицейский признал полностью и подписал досудебное соглашение. Рассмотрение дела проходило в особом порядке.

Помимо условного срока Андрей Карпов был лишен права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах на три года, а также лишен звания старший лейтенант полиции.

Судебное дело в отношении журналиста Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки продолжается. Вину он не признает. Ранее Андрей Карпов дал показания против своего племянника. На время судебного разбирательства журналист находится в СИЗО.

