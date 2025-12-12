АО «Екатеринбургэнергосбыт» информирует о важных изменениях в сфере коммунальных платежей

АО «Екатеринбургэнергосбыт» сообщает потребителям о планируемых изменениях в сфере коммунальных платежей в 2026 году. Ключевым фактором станет повышение ставки НДС до 22%, что повлечет за собой корректировку тарифов на коммунальные услуги.



Особое внимание компания обращает на изменения в системе исполнительного производства. Государственная Дума уже приняла в первом чтении законопроект об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12%. Это означает, что несвоевременная оплата коммунальных услуг может привести к дополнительным расходам для потребителей.

В связи с этим АО «Екатеринбургэнергосбыт» рекомендует всем клиентам — как юридическим, так и физическим лицам — заблаговременно принять меры по погашению задолженности. Крайний срок для оплаты всех счетов по договорам энергоснабжения установлен 30 декабря 2025 года.

Эксперты компании подчеркивают, что своевременная оплата счетов позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки в следующем году и сохранить стабильные отношения с поставщиком услуг. При возникновении вопросов по оплате или обслуживанию клиенты могут обратиться в клиентский сервис компании.